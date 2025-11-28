Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranını %25,49 olarak açıkladı. Bakan Mehmet Şimşek, vergi ve harç artışlarını bu orandan daha düşük yapmayı hedeflediklerini ve gelir vergisi tarifesi ile birçok istisna tutarının aynı oranla güncelleneceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

DAHA DÜŞÜK ORANDA ARTIRMA ÇABASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada, yeni yılda vergi ve harçları, yeniden değerleme oranında değil, daha düşük oranda artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada vergi ve harçları yeniden değerleme oranından daha düşük artırma konusunda çalıştıklarını açıkladıklarını hatırlattı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini hatırlatan Şimşek “Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak” diye konuştu.

BATIKAN ALTAŞ

