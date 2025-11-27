2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vergi ve harçlara Ocak 2026'da yüzde 25,49 oranında zam gelecek. işte yeni vergi, harç ve cezalar...

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı üretici enflasyonu (ÜFE) verilerini açıklamasıyla 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. ÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış kaydedilirken, bu oran vergi, harç ve çeşitli kamu ödemelerine doğrudan yansıyacak.

Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisinden ehliyet ve pasaport harçlarına kadar birçok kalemde yüzde 25,49 oranında artış yapılacak.

VERGİ, HARÇ VE CEZALAR ARTACAK

Yeniden değerleme oranı, devletin tahsil ettiği vergi ve cezalarda uygulanacak artış oranını belirliyor. Buna göre 2026’da ehliyet, pasaport, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kalemlerde yüzde 25,49 oranında zam yapılacak.

Yeniden değerleme oranı belli oldu

Pasaport, kimlik ve ehliyet harçları da bu oranda artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeni tarifeye göre;

6 aylık pasaport harcı 2.960,8 TL,

1 yıllık pasaport harcı 4.328,7 TL,

3 yıllık pasaport harcı 10.039,2 TL,

4–10 yıllık pasaport harcı ise 14.147,7 TL olacak.

İLGİLİ HABERLER DÜNYA Türklerin akın ettiği Avrupa şehrinde turist vergisi başlıyor!

IMEI KAYIT ÜCRETİ 57 BİN TL’YE ÇIKACAK

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için yapılan IMEI kayıt ücreti 2026’da 45.614 TL’den 57.241 TL’ye yükselecek. Kayıt işlemi yapılmayan telefonlar, 120 gün içinde iletişime kapatılacak.

Yeniden değerleme oranı belli oldu

MTV, EHLİYET VE TRAFİK CEZALARI DA ARTIYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yaş ve motor hacmine göre yeni tutarlar belirlendi.

1300 cm³ ve altı araçlar için 5.072 TL,

1600 cm³’e kadar olan araçlar için 9.508 TL,

2000 cm³’e kadar olan araçlar için 27.202 TL,

4000 cm³ ve üzeri araçlar için 217.095 TL MTV ödenecek.

Yeni ehliyet alma ücreti 7.126 TL’ye yükselirken, trafik cezalarında da aynı oranda artış yapılacak.

Kırmızı ışık ihlali 2.719 TL,

Araç kullanırken telefonla konuşma 2.720 TL,

Drift yapma 58.128 TL,

Muayenesiz araç kullanma 2.720 TL ceza gerektirecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VE KİRA İSTİSNASI DA DEĞİŞTİ

Yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL’den 1.254,9 TL’ye yükseldi. Kimlik kartı bedeli 232 TL, değerli kağıt bedeli 1.781,9 TL, yemek kartı bedeli 301,2 TL + KDV olarak uygulanacak.

Kira gelirlerinde 2025’te 47 bin TL olan istisna tutarı, 2026’da 58 bin 980 TL’ye çıkarılacak. İşverenlerin çalışanlarına sağladığı ulaşım yardımlarında gelir vergisinden istisna tutulan günlük bedel de 158,1 TL’ye yükseltilecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"İSTİSNA TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILACAK"

Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak." diye konuştu.

Öte yandan, vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.

SEZER DOGRU

Haberle İlgili Daha Fazlası