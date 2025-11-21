AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına ek vergi getirilmişti. Söz konusu uygulama yarın başlıyor. Bu kapsamda bazı otomobillerin fiyatlarında 500 bin lira artış olacak. İşte marka marka fiyatı artacak modeller.

Otomobil almayı düşünenleri üzecek bir gelişme yaşandı. AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına ek vergi uygulamasına yönelik karar yarın başlıyor. Bu kapsamda yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi getirildi.

FİYATLAR 500 BİN LİRA ARTACAK

Bu kapsamda yarından itibaren bazı araçların fiyatlarında 500 bin liralık artış olacak. Uygulama ile mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak oranlar şöyle:

Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar),

Plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar),

Tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).

Bu rakamlar özellikle matrahı yüksek olan araçlarda nihai satış fiyatını önemli ölçüde yukarı çekiyor.

MARKALAR ARAYIŞ İÇİNDE

Ek vergi yükünü hafifletmek isteyen bazı distribütörler, araçlarını Avrupa veya vergi oranı düşük ülkelerden tedarik ederek fiyatı daha uygun tutmayı hedefliyor. Bazı markaların ise rekabetten kopmamak için vergi farkının bir bölümünü kendi kâr marjından karşılamayı planladığı belirtiliyor.

HANGİ MARKA VE MODEL OTOMOBİLLER ZAMLANACAK?

NTV'de yer alan habere göre, ek vergiden en çok etkilenen otomobil firmalarının başında Japon markalar yer alıyor. İşte zamlanacak otomobil modelleri;

HONDA

Civic

Jazz

CR-V

HR-V

Toyota

TOYOTA COROLLA

Yerel üretim Corolla ve CH-R dışındaki ithal modeller zamlanacak:

Corolla Cross

RAV4

Land Cruiser Prado

NİSSAN

X-Trail modelleri yeni vergi kapsamında fiyat artışı yaşayacak.

SUBARU

Forester

Crosstrek

LEXUS

Lexus’ta satışta olan tüm modeller ek vergiye tabi olacak:

LBX

NX

RX

LM

FİYAT ARTIŞI 540 BİN LİRAYA KADAR ÇIKACAK

Matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca 250 bin lira ek vergi geliyor. 250 bin liranın üzerine yüzde 80 (ya da hangi ÖTV dilimindeyse) Özel Tüketim Vergisi ve bunun da üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi getiriliyor. Böylece 1 milyon liralık matrahsız aracın fiyatı yüzde 25 ek vergiyle 250 bin lira artarken ÖTV ve KDV eklenince bu tutar toplamda 540 bin liraya yükselebiliyor.

MESUT ŞAHİN

