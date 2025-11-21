Milyonları ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası prim ödemelerinde değişikliğe gidildi. Şu an 780 TL olarak uygulanan prim ödemeleri, 2 katına çıktı. Karar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine zam geldi. Prim ödemeleri daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olarak uygulanırken, kararla birlikte yüzde 6'ya çıkarıldı.

780 TL OLARAK UYGULANIYORDU

SGK sitesinde, "Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2025 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 780,17 TL’dir." ifadeleri yer alıyor.

Genel Sağlık Sigortası primlerine zam! Ödeme 2 katına çıktı

GSS PRİM ÖDEMESİ 1.560 LİRAYA ÇIKACAK

Prim ödemelerinin yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılmasıyla 780,17 TL olan GSS prim ödemesi, 1.560 liraya yükselecek. Karar 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak. Önümüzdeki aydan itibaren GSS primleri zamlı ödenecek.

Genel Sağlık Sigortası primlerine zam! Ödeme 2 katına çıktı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir.

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

Genel Sağlık Sigortası primlerine zam! Ödeme 2 katına çıktı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ZORUNLU MUDUR?

Ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşları 1/1/2012 tarihinde zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDADIR?

Kanunen zorunlu veya isteğe bağlı olarak sigortalı olanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, vatansız olarak tanımlanan kişiler, aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler, ülkemizde kesintisiz bir yıldır ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşlarından talepte bulunan kişiler, talepte bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar, haklarında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar, yedek subay öğrencileri ve adayları, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları ve bunun haricinde herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve ülkemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımız genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası