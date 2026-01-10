TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da finale doğru ilerleyen yarışmacılar, üçüncü altın ceket için yarıştı. 10 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde şeflerin verdiği puanlar belirleyici olurken gecenin sonunda bir yarışmacı daha altın ceketi giyerek yarı finale adını yazdırdı. İşte, 10 Ocak MasterChef 3. altın ceketi giyen isim...

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa etabında rekabet giderek sertleşiyor. Daha önce iki yarışmacının altın ceketi garantilediği yarışmada bu kez gözler üçüncü ceketin sahibine çevrildi. Zorlu etaplar ve kritik puanlamaların ardından izleyiciler kazanan ismi ekran başında takip etti. Gecenin sonunda üçüncü ceketin sahibi olan isim belli oldu.

MASTERCHEF 3. ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?

10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan MasterChef bölümünde yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu menülerle üçüncü altın ceketi kazanmak için yarıştı. İlk turda verilen tarifi yapan yarışmacıların puan durumu belli oldu. Dilara ilk turu 21 puanla önde kapatırken Kıvanç 20 puanla onu takip etti.

İlk tur puan durumu:

Dilara: 21

Kıvanç:20

Kerem: 19,5

Ayaz:19

Çağatay:19

Barbaros:16

İkinci etapta, ilk etapta verilen ürünlerle kendi yorumlarını katarak tabaklarını hazırlayan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kıvanç ve Dilara puan sıralamasında öne çıkarken gecenin kazananı 44 puanla Kıvanç oldu.

ALTIN CEKETİ ALAN YARIŞMACILAR

Altın Kupa etabında şimdiye kadar iki yarışmacı ceket giymeyi başardı. İlk altın ceketi kazanan isim Hasan olurken, ikinci altın ceketin sahibi Sergen olmuştu. Bu sonuçlar, finale giden yolda bu iki yarışmacıyı avantajlı konuma getirdi. Üçüncü ceketin sahibi ise -- oldu.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa'da 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde yayınlanacak bölümlerde yarışmacılar, ikinci, üçüncü ve dördüncü altın ceketin sahibi belli olacak.

16 ve 17 Ocak akşamları ekranlara gelecek bölümlerde yapılacak zorlu etaplarla Altın Kupa için yarışacak finalistler netleşecek.

MasterChef All Star’da büyük final ise 18 Ocak Pazar akşamı canlı yayınla yapılacak. Şeflerin ve izleyicilerin nefesini tutarak takip edeceği gecede, sezonun şampiyonu açıklanacak ve Altın Kupa sahibini bulacak.

