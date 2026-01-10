Survivor 2026’da heyecan tüm hızıyla sürerken, Acun Ilıcalı’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ilıcalı, yarışmaya iki yeni ismin dahil olacağını duyurdu. Yeni bölüm görüntülerinin yayımlanmasının ardından, Survivor’a katılacak bu iki ismin kimler olacağı merak konusu oldu.

Survivor Ünlüler Gönüllüler arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken yarışmacılara ilişkin sürpriz bir açıklama geldi. Survivor 2026 12.01.2026 tanıtımına Acun Ilıcalı'nın 2 yeni yarışmacı açıklaması damga vurdu. Ilıcalı, bir takıma 2 yeni ismin dahil olacağını haber verdi.

ACUN ILICALI'NIN 2 YENİ YARIŞMACI AÇIKLAMASI

Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamada; ''Survivor'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Kırmızı takımın eksiği var. Katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki isim kırmızı takıma dahil olacak. Kırmızın takımın iki yeni yarışmacısı konseye dahil oluyor'' ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'IN YENİ YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Ilıcalı'nın merak uyandıran sözleri sonrası yedeklerden gelecek yarışmacıların Can Berkay Tertemiz ve Seda Albayrak olduğu iddia edildi.

SURVIVOR MACERALARI KISA SÜRDÜ

Survivor 2026 sezonunda şu ana kadar kadroya iki isim veda etti. Hızlı başlayan rekabette 2 ünlü isim adadan ayrıldı. Tansiyonun hiç düşmediği sevilen yarışmada şu ana kadar Selen Görgüzel ve şarkıcı Keremcem elendi.



