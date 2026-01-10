TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da son elemenin ardından yayın takvimi yeniden gündeme geldi. MasterChef All Star Altın Kupa haftası nedeniyle ara verilen yarışmanın yeni bölüm tarihi, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Ünlüler ve Gönüllüler arasında süren zorlu mücadele, 2026 sezonunda da yüksek tempoyla devam ederken, son konseyde yaşanan eleme sonrası gözler yayın akışına çevrildi. Yarışmanın ne zaman ekrana döneceği, TV8’in güncel program akışıyla birlikte merak konusu oldu.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

TV8 yayın akışına göre Survivor 2026’nın bu akşamki bölümünde değişiklik yapıldı. Kanal, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’nın yeni bölümlerine öncelik verdiği için Survivor’a kısa süreli ara verildi. Bu nedenle Ünlüler-Gönüllüler mücadelesi bu akşam ekrana gelmiyor. MasterChef’te 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde Altın Ceket mücadelelerine yer verilecek.

SURVİVOR 2026 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8 tarafından paylaşılan takvime göre Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümü 12 Ocak 2026 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. MasterChef All Star’ın hafta sonu yayınlarıyla eş zamanlı ilerleyen süreçte Survivor bölümleri de yeniden ekrana taşınacak. Bu planlamayla birlikte izleyiciler hem Altın Ceket mücadelelerini hem de Survivor’daki kritik ada konseylerini takip edebilecek.

SURVİVOR 2026’DA EN SON KİM ELENDİ?

8 Ocak tarihinde yayınlanan bölümde Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde etti. Gönüllüler takımı ise konseyde zorlu bir eleme süreciyle karşı karşıya kaldı. Haftanın eleme adayları Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat Arkın oldu. Düello gecesinin sonunda adaya veda eden isim Keremcem oldu. Böylece Selen Görgüzel’in ardından yarışmaya veda eden ikinci yarışmacı Keremcem olarak kayıtlara geçti ve dengeler yeniden değişti.

