Resmî Gazete’de yayımlandı: Yat ve teknelere ÖTV geldi
Güncelleme:
Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat, tekne ve gezinti gemilerinde ÖTV oranı yüzde 8’e çıkarıldı. Daha önce sıfır olan vergi oranı, deniz taşıtları için artık geçerli olacak. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.
6 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat ve gezi teknelerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları %8’e yükseltildi. Daha önce sıfır olan vergi oranı, düzenlemeyle birlikte artık deniz taşıtlarında uygulanacak.
Karar Sayısı 10363 ile yürürlüğe giren düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor. Buna göre:
- 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri,
- Yolcu ve gezinti gemileri,
- Yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz taşıtları,
- Eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç) yeni vergi oranına tabi olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.
