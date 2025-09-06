Resmî Gazete’de yayımlandı: Yat ve teknelere ÖTV geldi

6 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat ve gezi teknelerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları %8’e yükseltildi. Daha önce sıfır olan vergi oranı, düzenlemeyle birlikte artık deniz taşıtlarında uygulanacak.

Karar Sayısı 10363 ile yürürlüğe giren düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor. Buna göre:

18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri,

Yolcu ve gezinti gemileri,

Yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz ta şıtları,

Eğlence ve spor ama çl ı tekneler (k ürekli kay ıklar ve şişme kanolar hari ç) yeni vergi oran ına tabi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.