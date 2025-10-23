Sergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecek

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz. Ne kadar kazanabiliriz, nereye kadar varabiliriz bunu zaman gösterecek." dedi.

Yalçın, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dört gün önce kaybettikleri Gençlerbirliği maçının büyük takım performansı olmadığını ifade eden Yalçın, "Bugün rakibin zaaflarından faydalanıp oyunu kazanmak üzerine bir plan belirledik. Nitekim bunda da başarılı olduk." dedi.

Sergen Yalçın, oyunun tamamında rakibe çok pozisyon vermediklerini, attıkları duran top golünün gecenin en güzel anı olduğunu aktardı.

Galibiyetin kendilerine moral verdiğini anlatan Yalçın, "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz. Ne kadar kazanabiliriz, nereye kadar varabiliriz bunu zaman gösterecek. Benim hedefle ilgili bir şeyler söylemem çok doğru olmaz. Şu anda çok sağlıklı bir periyot sergilemiyoruz. Ümraniye'de transferle ilgili yeni bir ekip kuruyoruz. Bunu ara dönemlerde bir basın toplantısı düzenleyip gelecekle ilgili planlarımızı camiaya anlatmamız gerekiyor. Bazı şeylerin değişmesi gerekecek, bu da süreç gerektiren bir durum." ifadelerini kullandı.

RECEP UÇAR: "POZİSYON ÜRETEMEDİĞİMİZ BİR MAÇTI"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise mağlubiyet dolayasıyla çok üzgün olduklarını belirtti.

İyi mücadele ettikleri maçı kaybettiklerini dile getiren Uçar, "İlk yarının ilk 20 dakikasındaki oyunu tamamen rakip sahaya yıktığımız, pozisyonlar ürettiğimiz oyunda 1-0 geriye düştük. İkinci yarı da oyun mentalitemizden vazgeçmediğimiz ama çok da pozisyon üretemediğimiz bir maçtı." şeklinde konuştu.

Buldukları önemli pozisyonları sonuçlandıramadıklarını ve çok bireysel hata yaptıklarını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Bugün Beşiktaş'ı birinci bölgeden ikinci bölgeye iten bizim takımdı. Plan ve stratejimizin çalıştığı bir oyunda maalesef finalleri yapamamak ve bireysel hatalar bize maçı kaybettirdi. Devam edeceğiz, 4 gün sonra Gençlerbirliği maçı var, ona en güzel şekilde hazırlanacağız. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ekibime, başkanımıza, yönetimimize ve oyuncularımıza güveniyorum. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu çocuklar bu ligi geçen yılki sıralamanın üzerinde bitirecek, buna inanıyorum."