İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Anahat Holding’e bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Gain Medya’ya yönelik soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı. GAİN kimin, sahibi kim, Anahat Holding kime ait? sorularının cevabı gündemdeki haberler nedeniyle merak konusu oldu.

GAİN kimin, sahibi kim, Anahat Holding kime ait soruları kamuoyunca merak edilirken yapılan operasyon Anahat Holding’e bağlı bazı şirketleri kapsadı. Soruşturma çerçevesinde holding ve iştiraklerinde görevli 3 kişinin gözaltına alındığı, şirket merkezlerinde ise incelemelerin devam ettiği bildirildi.

GAİN kimin, sahibi kim, Anahat Holding kime ait? GAİN Medya operasyonunda 3 kişi gözaltında!

GAİN KİMİN, SAHİBİ KİM?

Kurucu Gözde Akpınar olan GAİN Medya 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. tarafından satın alındı. Satın alma ile birlikte platformun sahibi Anahat Holding olurken, Selahattin Aydın GAİN Medya’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başladı. GAİN Medya daha önce Beyn Danışmanlık ve Rams Türkiye Grubu bünyesinde faaliyet göstermişti.

GAİN kimin, sahibi kim, Anahat Holding kime ait? GAİN Medya operasyonunda 3 kişi gözaltında!

ANAHAT HOLDING KİME AİT?

Anahat Holding A.Ş.’nin sahibi Selahattin Aydın’dır. Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösterirken medya alanındaki en dikkat çekici yatırımı GAİN Medya oldu.

GAİN kimin, sahibi kim, Anahat Holding kime ait? GAİN Medya operasyonunda 3 kişi gözaltında!

GAİN MEDYA OPERASYONUNDA 3 KİŞİ GÖZALTINDA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding’e bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında GAİN Medya’nın da aralarında bulunduğu şirketlerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında holding ve şirket yetkilisi 3 kişi gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası