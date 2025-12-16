23 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satış tarihi araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. hafta eşleşmeleriyle birlikte sezonun ilk büyük derbilerinden biri futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği dev randevu öncesinde gözler bilet satış tarihine ve maç programına çevrildi.

Türkiye Kupası’nda kura çekiminin ardından futbolseverler gözlerini Kadıköy’de oynanacak kritik derbiye yöneldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kupada avantaj sağlamak için sahaya çıkmaya hazırlanırken taraftarlar da biletlerin ne zaman satışa çıkacağını ve karşılaşmanın detaylarını araştırıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin bilet satış tarihine ilişkin kulüplerden ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Kupası maçlarında bilet satışları genellikle karşılaşmadan 4-5 gün önce kulüplerin resmi bilet satış platformları üzerinden başlatılıyor.

Fenerbahçe’nin ev sahibi olduğu karşılaşmada biletlerin, maç haftasına girilmesiyle birlikte satışa sunulması bekleniyor. Satış tarihi netleştiğinde, kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapılacak. 23 Aralık'ta oynanacak mücadelenin biletlerinin 19-20 Aralık tarihlerinde satışa çıkması bekleniyor.

ZTK FB-BJK DERBİSİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞ TARİHİ VE BİLET FİYATLARI

Derbiye ilişkin bilet fiyatları da henüz açıklanmış değil. Ancak geçmiş sezonlardaki Türkiye Kupası ve lig derbileri dikkate alındığında, bilet fiyatlarının tribünlere göre değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Kuzey ve kale arkası tribünlerinde daha uygun fiyatlar, maraton ve Fenerium tribünlerinde ise daha yüksek fiyatlandırmalar öngörülüyor. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan son karşılaşma Konyaspor maçının bilet fiyatları şu şekildeydi:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500.00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.300,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.900,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 4.400,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.750,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 7.100,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 8.200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 9.900,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 11.200,00 TL

VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 30.000,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.500,00 TL

Derbilerde ve Türkiye Kupası'nda bilet fiyatları değişiklik gösterebilir.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maçları kapsamında oynanacak. Karşılaşma, 23 Aralık 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

Dev derbi, 20.30’da başlayacak ve mücadeleye Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın şifresiz ekrana gelmesi bekleniyor.

