Hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın çocuğu var mı, evli mi, kaç yaşındaydı merak ediliyor. Genç siyasetçi Durbay'ın kaybı kamuoyunun gündemini sarsarken hayatı ve kariyeri de araştırılmaya devam ediyor.

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay göreve geldikten sonra bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu. Tedavi süreci devam eden Durbay 14 Aralık 2025'te hayatını kaybetmişti. Peki, Gülşah Durbay'ın çocuğu var mı, evli mi, kaç yaşındaydı?

GÜLŞAH DURBAY ÇOCUĞU VAR MI?

Şehzadeler Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca kamuoyunun yakından tanıdığı Gülşah Durbay’ın çocuk sahibi olup olmadığı merak edildi. Kamuya açık bilgiler doğrultusunda Gülşah Durbay’ın çocuğunun olmadığı biliniyor.

GÜLŞAH DURBAY EVLİ Mİ?

Gülşah Durbay’ın medeni durumunun bekar olduğu biliniyor.

GÜLŞAH DURBAY KAÇ YAŞINDAYDI?

4 Ocak 1988 tarihinde Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nde dünyaya gelen Gülşah Durbay 37 yaşında, 14 Aralık 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

GÜLŞAH DURBAY NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser ile mücadele eden Gülşah Durbay, tedavi sürecinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜLŞAH DURBAY HASTALIĞI NEYDİ?

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay, göreve geldikten sonra kolon kanseri tedavisi gördüğünü kamuoyuna açıklamıştı. Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Durbay, yapılan kontrollerin ardından hastaneye yatırılmış, daha sonra çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen Durbay, 14 Aralık 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

