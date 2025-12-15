Dün hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için tören düzenlendi. Tabut başında hıçkırıklara boğulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını. Durbay'ın vefatı büyük üzüntüye neden olurken; başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasiden taziye mesajı geldi.

YÜZLERCE İNSAN AKIN ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Durbay'ın ailesine taziyesini iletti. "Evladımı kaybetmiş gibiyim" diyen Özel; bugün de Durbay'ın tabutunun başında ağlayarak konuştu.

Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenen törene yüzlerce insan akın etti. Özel'in yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Manisa İl yöneticileri, çok sayıda siyasi ve binlerce vatandaş katıldı.

Gülşah Durbay'a son veda! Özgür Özel tabut başında gözyaşlarına boğuldu

"YETER" ARTIK DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tabutun başında gözyaşlarına boğulan Özel, 6 ay önce vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de hatırlatarak; "6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Hepiniz hakkınızı helal edin, iyi ki varsınız." dedi.

