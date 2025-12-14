Su altında çalınabilecek şekilde özel olarak tasarlanan bir piyano kullanan Krantz, altı aylık çalışmanın ardından ortaya çıkan sonucu paylaştı.

İsveçli müzisyen ve YouTuber Mattias Krantz, Takoyaki ya da kısaca Tako adını verdiği evcil ahtapota piyano çalmayı öğretti.

Krantz, videosunda Kore’de bir deniz ürünleri pazarında dolaştığını ve hangi canlıyı eğiteceğini düşündüğünü anlattı. “Burada herkes akşam yemeği arıyor. Ben ise bir sonraki piyano öğrencimi arıyorum” sözleriyle dikkat çekti. Tako’yu Mart ayında Portekiz’de bir balıkçıdan aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ahtapotun dokunaçlarıyla klasik piyano tuşlarına basamayacağını fark eden Krantz, tuşlara özel tutamaklar ekledi. Tako’nun bu tutamakları çekerek ses çıkarması sağlandı. İlk denemelerde ışıklarla yönlendirme denendi ancak sonuç alınamadı.

Eğitimde dönüm noktası “yengeç asansörü” oldu. Piyanonun üzerine yerleştirilen sistemde, Tako doğru notayı çaldıkça en sevdiği yiyecek olan yengeç yavaş yavaş aşağı indirildi. Bu yöntemle Tako daha uzun melodiler çalmayı başardı.

BABY SHARK SÜRPRİZİ

Krantz, Tako’ya dünyaca ünlü “Baby Shark” şarkısının nota dizisini bile öğretti. Tempo tam oturmasa da ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi gördü. Krantz, “Bu muhtemelen yaptığım en kötü ve en havalı şeydi. Kendimi hiç bu kadar zorlamamıştım” sözleriyle süreci anlattı.

“Kaydedilmeseydi kimse inanmazdı”

Dört aylık çalışmanın ardından ilk düet gerçekleşti. Tako piyanoda, Krantz gitarla çaldı. Krantz, “Tako’nun yaptığı müzik o kadar iyi duyuluyordu ki, bu kaydedilmemiş olsaydı kimse bana inanmazdı” dedi. İkili artık neredeyse her gün birlikte müzik yapıyor.

