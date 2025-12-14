Sarıyer’de oto tamirhanesinde çıkan yangında tamirhane kullanılamaz hale geldi. Sprey boyadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında yaralanan ise olmadı.

İstanbul Sarıyer’de bir oto tamirhanesinin malzeme deposunda yangın çıktı. Saat 12.30 sıralarında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Oto tamirhanesinde çıkan yangın endişelendirdi

"BOYADAN ÇIKTI" İDDİASI

Malzeme bölümünde bulunan sprey boyadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın, kısa süreliği paniğe neden olsa da kontrol altına alındı. Tamirhane deposu kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Tamirhane kullanılamaz hale gedl

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. Yangında kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Sarıyerde oto tamirhanesinde yangın! Ne var ne yoksa kül oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası