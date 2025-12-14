İhlas Haber Ajansı • Sarıyer
Sarıyer'de oto tamirhanesinde yangın! Ne var ne yoksa kül oldu
Sarıyer’de oto tamirhanesinde çıkan yangında tamirhane kullanılamaz hale geldi. Sprey boyadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında yaralanan ise olmadı.
İstanbul Sarıyer’de bir oto tamirhanesinin malzeme deposunda yangın çıktı. Saat 12.30 sıralarında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
"BOYADAN ÇIKTI" İDDİASI
Malzeme bölümünde bulunan sprey boyadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın, kısa süreliği paniğe neden olsa da kontrol altına alındı. Tamirhane deposu kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. Yangında kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
