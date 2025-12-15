TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürün, bedeli ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere satışa sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) “Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı”nın açılışını gerçekleştirdi.

Video gösterimiyle başlayan programda, etkinliğin bu yılki temasının “nar” olduğu belirtilerek, bugün burada yapılan her şeyin, tıpkı nar taneleri gibi çoğalan bir iyilik hareketinin parçası olduğu vurgulandı.

Emine Erdoğan, iyiliğin nesilden nesile aktarılmasını simgelemek adına toprağa nar fidanı dikti. Ardından önce TOGEM-DER Mütevelli Heyeti üyeleri ve programa katılım gösteren sanatçılarla aile fotoğrafı çekildi. Açılış programının ardından Emine Erdoğan, mobilyadan giyime, ayakkabıdan aksesuara, ev eşyasından elektronik ürünlere, markalar tarafından bağışlanan yeni ürünlerin satışa sunulduğu pazarda stantları gezdi.



Pazara gelen misafirlerle tek tek ilgilenen Erdoğan, alışveriş yapanlarla ve stant görevlileriyle de fotoğraf çektirdi. Etkinlikte, derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de yer alırken onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ile ikinci el eşyalar, sürdürülebilir hayat farkındalığını desteklemek için ziyaretçilerle buluştu.

Emine Erdoğan, TOGEM-DER’in 20 yıldır kalplere dokunduğunu belirterek “Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalacak, TOGEM-DER; sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacak” dedi.

