ABD'li ünlü sanatçı Taylor Swift'in "Eras Tour" adlı kariyerini kapsayan ve 21 ay süren turnesi, sadece bilet satışlarından 2 milyar dolar (yaklaşık 85 milyar lira) hasılat elde etmekle kalmadı, aynı zamanda sahne arkasında da duygusal anlara sahne oldu. Turnenin büyük başarısını ekibiyle paylaşan Swift, personele dağıttığı 197 milyon doları (yaklaşık 8 milyar lira)aşan devasa bonuslarla tarihe geçti.

Taylor Swift'in 21 ay süren "Eras Tour" turnesi, sadece gişede değil, sahne arkasında da önemli anlara sahne oldu.

EKİP HIÇKIRIKLARA BOĞULDU Sanatçının yeni Disney+ belgesel serisi "Taylor Swift: The Eras Tour/The End of an Era" bu cömert anları gözler önüne serdi. Belgeselde, kamyon şoförlerinden dansçılara, ses teknisyenlerinden makyaj ekibine kadar tüm personele dağıtılan kişisel notları okuyan ekip üyelerinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Bir ekip üyesi olan Cam, Swift'in kartındaki "Minnettarlığım bir bankadan gelmez ama işte sana bu dolarlar, teşekkürler demek için. Sevgiler Taylor" notunu okurken ekip üyeleri şaşkınlık ve duygu karışımıyla yüzlerini kapattı. Hatta bir dansçının notu açarken neredeyse bayıldığı belirtildi.

TURNE PARASINI USTACA KULLANDI Turne başarısının Swift'in kişisel hayatına da yansıdığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Stephen Colbert'in programında "Eras Tour"dan kazandığı parayı nereye harcadığını "Bu turne parasıyla master kayıtlarımı geri aldım. Hayranlarım müziğimi geri almama vesile oldu" sözleriyle ifade etti.

TAYLOR SWİFT KİMDİR? Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve prodüktördür Taylor Swift, 13 Aralık 1989 tarihinde ABD'nin Pennsylvania eyaletinde dünyaya geldi. Swift, müzik kariyerine country tarzında başladı, zaman içinde pop, indie, folk ve alternatif müziğe yöneldi.

Şarkılarının büyük bölümünü kendi yaşam deneyimlerinden ve duygularından esinlenerek yazan Swift, bu yönüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Dünya çapında büyük bir başarı elde eden Taylor Swift, Grammy başta olmak üzere çok sayıda prestijli müzik ödülünün sahibi oldu.

Swift, “Fearless”, “1989”, “Reputation”, “Lover”, “Folklore”, “Evermore” ve “Midnights” gibi albümleriyle müzik listelerinde zirveye yerleşti. Son yıllarda ise eski albümlerini “Taylor’s Version” adıyla yeniden kaydederek müzik endüstrisinde sanatçı hakları konusunda önemli bir adım attı.

Müzikal başarısının yanı sıra sahne performansları, tarzı ve güçlü hayran kitlesiyle de dikkat çeken Taylor Swift, günümüzün en etkili ve popüler sanatçıları arasında gösteriliyor.

