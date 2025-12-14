Ahmed Zemzem isimli emniyet mensubu, Megazi Mülteci Kampı’nda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İlk bulgular, suikastın İsrail istihbaratı tarafından yönlendirildiğini gösteriyor.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan c’nda Ahmed Zemzem isimli emniyet mensubu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gazze hükümetinin İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

İSRAİL AJANLARINI SUÇLADILAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın ilk bulgularına göre Zemzem’in öldürülmesinde İsrail istihbaratının parmağı olabileceği belirtildi. Açıklamada suikastın, “İsrail istihbarat servislerinin doğrudan talimatıyla” gerçekleştirildiği ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, Zemzem’in Megazi Mülteci Kampı’nda kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği duyurulmuş, olayla bağlantılı olarak bir şüphelinin tutuklandığı bildirilmişti.

Soruşturmanın ise halen devam ettiği kaydedildi.

