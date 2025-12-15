TSK, 6 Şubat’taki asrın felaketinden alınan derslerle yeni yol haritası belirledi. Mehmetçik Afet Destek Üssü hayata geçirilirken proje kapsamında sahra hastaneleri kurulacak, gemiler hastaneye dönüşecek.

YEŞİM ERASLAN - Azor Adalarından başlayıp Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin yaklaşık yüzde 92’si bu kuşak üzerinde. Son günlerde, özellikle Balıkesir’de art arda meydana gelen depremler gözleri İstanbul ve çevre illerde yaşanabilecek bir deprem ihtimaline çevirirken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), özellikle 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinden çıkardığı derslerle yeni yol haritasını belirledi.

Mehmetçik'ten 18 Afet Destek Üssü! TSK, acil durumlarda anında müdahale edecek

9 BİN PERSONELLE ACİL MÜDAHALE

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve TSK, orman yangınları başta olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi afetlerle mücadelede, AFAD Başkanlığı ile çözüm ortaklarından gelen talepler doğrultusunda gerekli desteği sağlamayı sürdürecek. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında; 25 Afet Çalışma Grubu oluşturuldu. Ana ve Destek Çözüm Ortakları belirlenmesinin ardından MSB, 12 Afet Çalışma Grubunda Destek Çözüm Ortağı olarak görevlendirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı teşkil eden MSB, belirlenen Afet Çalışma Grupları kapsamında Ana Çözüm Ortakları ile koordineli bir şekilde afet ve acil durum faaliyetlerini yürütüyor. Afet Barınma Grubu Destek Çözüm Ortağı olarak MSB, Kahramanmaraş merkezli meydana gelene depremlerden alınan dersler kapsamında TSK ile birlikte Mehmetçik Afet Destek Üssü (MADÜ) Projesi’ni hayata geçirerek 18 adet 500 kişilik olmak üzere toplam 9 bin kişilik çadırkent planladı.

Mehmetçik'ten 18 Afet Destek Üssü! TSK, acil durumlarda anında müdahale edecek

GEMİLER HASTANEYE ÇEVRİLECEK

Afet ve acil durumlarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 18 farklı lokasyonda 18 MADÜ kurulacak. Bu MADÜ’lerde; seyyar banyo, seyyar çamaşır ünitesi, tuvalet konteyneri, yemekhane, sosyal alanlar, okul-kreş, mescit, çocuk oyun alanları, yangın istasyonu, kantin, kuaför, berber, PTT, sağlık istasyonu, ambulans, jeneratör ve su deposu bulunacak. Afet Sağlık Grubu Destek Çözüm Ortağı olarak; Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde afet ve acil durumlarda, Seyyar Sahra Hastaneleri, Mobil Sağlık Konteynerları, hastane gemileri, ambulans uçaklar, sıhhi tahliye kara-hava-deniz araçları ve sağlık personeli destek sağlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası