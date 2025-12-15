Türkiye otomotiv ihracatı kasım ayında yüzde 16 artışla 3,75 milyar dolara ulaştı. Almanya, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkan pazarlar oldu.

ALİ ÇELİK- Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı yüzde 16 artışla 3 milyar 752 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ülke grubu pazarında en fazla ihracat %45 artış ve 571 milyon dolarlık rakamla Almanya’ya oldu. Fransa’ya %30 artışla 512 milyon dolar, üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Birleşik Krallık’a ise yüzde 45 artışla 427 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Öte yandan Birleşik Arap Emîrlikleri’ne %327 ihracat artışı dikkat çekerken, ABD’ye %17, Rusya’ya %38 ihracat düşüşü yaşandı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik açıklamasında “Bu yılı da ihracat lideri ünvanıyla kapatmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Kasım ayını da güçlü artışla tamamladık. Başta ana pazarlarımız olan Almanya ve Birleşik Krallık olmak üzere, tüm dünyada sektörümüzün gücünü ve rekabetçi yapısını bir kez daha kanıtladı” dedi.

