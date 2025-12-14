Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmeler yaptı. Harika bir derbi olduğunu ve çıkan sonucun lider Galatasaray'a yaradığını söyleyen Kahveci, siyah beyazlıların yediği gollerdeki bireysel hatalara dikkat çekti. Kırmızı kartı ağır bulduğunu ancak Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin bu kadar aciz oynamasını kabullenemediğini kaydeden deneyimli yorumcu, siyah beyazlı takımın yeni transferini sert sözlerle eleştirdi.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar siyah beyazlı formayı giyen yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı maçı Kontraspor'da yorumladı.

"ŞU ANKİ SKOR GALATASARAY'A YARADI"

Harika bir derbi izlediklerini ve çıkan sonucun Galatasaray'a yaradığını söyleyen ünlü yorumcu, "6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar... Son dakikaya kadar hep bir şey bekledik. Maçta yok yok. İki takımın bir sonraki maçından önce iki gün kampa girip dinleneceğim. İki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere, pozisyonlara doydum. Şu anki skor Galatasaray'a yaradı." dedi.

"BİREYSEL BİR HATA VAR GOLDE"

Siyah beyazlıların yediği gollerdeki bireysel hatalara dikkat çeken Kahveci, "Muçi'nin attığı golde asist Gökhan Sazdağı. Bireysel bir hata var golde. Bıraksa belki auta gidecek bir pozisyon ancak topu merkeze uzaklaştırdı, Muçi gelişine vurdu gol oldu. Top başka bir yere gidiyordu Olai'ye çarptı gol oldu. Olai'nin golünde de Rashica ve Ndidi'nin hatası var. Topu uzaklaştırmadı ikisi de." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE BİLE KALSA BU KADAR ACİZ OYNAYAMAZ"

Uzun süre 10 kişi oynayan Beşiktaş'ın oyunun üstünlüğünü tamamen rakibe kaptırmasının kabul edilemez olduğunu belirten deneyimli yorumcu, "Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra ne yaptı? Tır, kamyon, tren, otobüs, çift katlı, birleşik otobüs, ne varsa hepsini çekti! Beşiktaş, 10 kişi olmasına rağmen bu kadar aciz oynayamaz. Kadıköy'de 10 kişi galibiyetler aldı bu takım. Beşiktaş'ın ön tarafı yaz, savunması kış. Siyahla beyaz gibi." dedi.

"KIRMIZI KART AĞIR"

Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyondaki hakem kararını eleştiren futbol yorumcusu, "El Bilal Toure'nin pozisyonunda bana göre kırmızı kart ağır. Fotoğrafı gören kırmızı kart der. Ancak pozisyonu izlediğinde gaddarlık, şiddet, agresiflik görmedim. Bana göre kart ağır ancak yoruma açık. Bence buna VAR karışmamalı. Pozisyonlarda kriter yok ki. Jota'nın pozisyonunda çağırmamıştı. Bir de Orkun Kökçü'nün basması var. Sarı kart doğru karar. Fenerbahçe maçında yaptığı net kırmızıydı, bu sarı kart." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN KÖTÜ TRANSFERİ"

Çek sol bek oyuncusu Jurasek'i eleştiren Kahveci, "Kırmızı karttan sonra maç başka bir hüviyete döndü. Beşiktaş, otobüs çekmek zorunda kaldı. Jurasek artık yok. Ben şahsen üzülüyorum. Beşiktaş tarihinin en kötü transferi. Bence artık 1 numaraya yazılacak biri haline geldi. İlk 5'in içine rahat girdi. Attığı şut ne kadar kötüydü, ne kadar kötü bir tercihti. Abraham'ı görse orada belki maç 4-2 olacak ve maç bitecek. Tercihiyle belki galibiyeti engelledi." dedi.

