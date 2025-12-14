Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"RAKİP BİLE KIRMIZI KARTA ŞAŞIRDI"

Hakem Ali Şansalan'ın kararlarını eleştiren Sergen Yalçın, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı. 1. dakikada sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil, tiyatroydu bugün. İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi." dedi.

