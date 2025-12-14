Türkiye Gazetesi
Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"EN İYİ MAÇLARIMIZDAN BİRİYDİ"
En iyi performanslarından biri sergilediklerini ifade eden Tekke, "En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11'yken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu." diye konuştu.
"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM"
Hakem Ali Şansalan'dan memnun olmadığını söyleyen Tekke, "Hakemden memnun değilim. Nedeni şu uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler." dedi.
