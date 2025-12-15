Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde muhalefeti sert sözlerle eleştirerek, enerji ve maden projelerini engellemek için her yolu denediklerini söyledi. Bayraktar, “Projelerimiz millete mal olunca bu kez alay, yalan ve iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhalefetin her yapılan işi ya yok saymaya ya da itibarsızlaştırmaya çalıştığını ifade etti. Bayraktar “Muhalefet ne yapıyorsak onu reddederek karşı çıkıp yok saymaya çalışıyor. Yeni projelerimizin milletimize, memleketimize faydası var mı diye bakmıyor. Maalesef, milletimizin meselesi muhalefetin ilgisini çekmiyor” dedi.

Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında sorulara cevap verdi.

HER TÜRLÜ YÖNTEM VAR

Bayraktar “Muhalefet şablonunda projeleri durdurmak için her türlü yöntemi görürsünüz. Yerli, yabancı her araçla, her aparatla projeleri durdurmak, akamete uğratmak için mesai harcarlar, Avrupa’dan medet umarlar, yabancı mahkemelerin ülkemiz aleyhine karar vermesi için fırsat kollarlar. Projelerimizi ısrarla, inançla hayata geçirmeye başlayınca projelerimiz millete mal olmaya başlayınca da alaya alarak yalanlarla, iftiralarla vatandaşlarımızın kafasında soru işareti oluşturmaya çalışırlar. Kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için uğraşırlar” dedi.

"KAYNAKÇILAR SIRANIN SONUNA GÖNDERİLECEK"

Eskişehir Beylikova'da 2019'da keşfedilen nadir toprak elementleri için 'maden yok' diyemeyen muhalefetin son dönemde kırmızı kart, piknik tüpü gibi birçok yöntemle geldiğini söyleyen Bayraktar "Bu dahiyane yöntemleri kazandırdılar. Nadir toprak elementleri ile bu yeni yöntemin adı siyasi kaynakçılık... Hani sırada araya girmeye çalışanlar olur ya, bu sefer de ana muhalefet sıranın en önüne geçmeye çalışıyor. Nadir toprak elementlerini sattırmayız, vermeyiz diye mitingler düzenliyor, kanun teklifi sunuyorlar. Biz burada 10 yıl sondaj yaptık. 59 binden fazla numune analiz etmişiz. Sizin tüm engellemelerinize rağmen pilot tesisi hayata geçirdik, tesis kurmak için çalışmalan sürdürüyoruz. Milletimiz siyasi kurnazları, kaynakçıları sıranın sonuna gönderecek" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası