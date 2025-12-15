İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor! Ekipler sürücüleri uyardı
Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürürken sürücüler araç farlarını yakarak dikkatli ilerledi. Karayolları ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan sis, dakikalar içinde yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
