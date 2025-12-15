Kırmızı yerine sarı, sarı yerine kırmızı!

MHK; elinde hakem kalmamasından dolayı bu maçı Ali Şansalan’a vermeye mecbur kalmıştı.

Ali Şansalan maça iyi başladı. Emirhan’a gösterdiği sarı kartla maçı kontrolü altına alabileceği sinyalini verdi.

Ancak hemen arkasından Orkun’un yaptığı hareket kırmızıya daha yakındı. Bunu hafifleterek sarıya çevirdi.

Zubkov-Ndidi pozisyonunda Trabzonspor penaltı bekledi. “Devam” kararı doğruydu, temas vardı. Ancak Zubkov teması aldıktan iki adım sonra kendisini yere bırakmıştı.

27. dakikada Augusto top atıldığı anda ofsayt pozisyonundan geri koşarak topa sahip olduğu için ofsayt kararı doğruydu.

VAR “yanlış” çağırdı!

Arka arkaya goller gelince hakem sahada unutuldu. Bu defa sahneye VAR çıktı.

El Bilal Toure, Ozan Tufan’ın aşil tendonuna ayağıyla temas etti. Ancak şiddet ve güç transferi yoktu.

Fotoğraf olarak kırmızı kart gibi görünen bu pozisyonda VAR’ın yanlış müdahalesine uyan Ali Şansalan Beşiktaş’ı 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda Beşiktaş on kişi kalması sebebiyle oyundan düştü.

Trabzonspor’un ezici baskısı vardı. Ligimizin belki de bugüne kadar en az faul yapılan maçı oynandı. Gollerle keyiflenen maçı hakem kart hatalarıyla tamamladı.

89. dakikada top taca çıkmadan oyunu durdurdu. Taç atışı ile oyun başladı. Normalde bu bir kural hatası. Ancak bundan dolayı maç tekrar edilmez.

