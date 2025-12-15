Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Kırmızı yerine sarı, sarı yerine kırmızı!

Ali Kunak
Ali Kunak alikunak@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

MHK; elinde hakem kalmamasından dolayı bu maçı Ali Şansalan’a vermeye mecbur kalmıştı.

Ali Şansalan maça iyi başladı. Emirhan’a gösterdiği sarı kartla maçı kontrolü altına alabileceği sinyalini verdi.

Ancak hemen arkasından Orkun’un yaptığı hareket kırmızıya daha yakındı. Bunu hafifleterek sarıya çevirdi.

Zubkov-Ndidi pozisyonunda Trabzonspor penaltı bekledi. “Devam” kararı doğruydu, temas vardı. Ancak Zubkov teması aldıktan iki adım sonra kendisini yere bırakmıştı.

27. dakikada Augusto top atıldığı anda ofsayt pozisyonundan geri koşarak topa sahip olduğu için ofsayt kararı doğruydu.

VAR “yanlış” çağırdı!

Arka arkaya goller gelince hakem sahada unutuldu. Bu defa sahneye VAR çıktı.

El Bilal Toure, Ozan Tufan’ın aşil tendonuna ayağıyla temas etti. Ancak şiddet ve güç transferi yoktu.
Fotoğraf olarak kırmızı kart gibi görünen bu pozisyonda VAR’ın yanlış müdahalesine uyan Ali Şansalan Beşiktaş’ı 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda Beşiktaş on kişi kalması sebebiyle oyundan düştü.

Trabzonspor’un ezici baskısı vardı. Ligimizin belki de bugüne kadar en az faul yapılan maçı oynandı. Gollerle keyiflenen maçı hakem kart hatalarıyla tamamladı.

89. dakikada top taca çıkmadan oyunu durdurdu. Taç atışı ile oyun başladı. Normalde bu bir kural hatası. Ancak bundan dolayı maç tekrar edilmez.

Ali Kunak’ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Pazarda liderlik yarışı yerli markaların arasında dönüyor: Sektör 2026'ya pozitif bakıyor
Pazarda liderlik yarışı yerli markaların arasında dönüyor: Sektör 2026'ya pozitif bakıyor
Kaydet
Mercedes-Benz Türk: 400 bininci yerli kamyon banttan indi
Mercedes-Benz Türk: 400 bininci yerli kamyon banttan indi
Kaydet
Kumar zengin fakir dinlemez
Kumar zengin fakir dinlemez
Kaydet