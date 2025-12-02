Kabul edilemez bir hakem yönetimi!

Bir ülkenin derbi müsabakaları genelde en üst düzey, yani FIFA hakemleri tarafından yönetilir. Ama mevcut TFF derbilere ya Slavko Vincic gibi yabancı getiriyor ya da FIFA olmayan Ali Yılmaz ile Yasin Kol’u veriyor.

Hakem de maça takımlar gibi kontrollü başladı. İhlale benzer her pozisyonda düdük çalarak oyunu durdurdu. İlkay’a verdiği elle oynama ile İlkay - En-Nesyri mücadelesinde çaldığı düdükler iki basit örnekti.

İlk gol sonrası sahaya yabancı madde atılıp da oyuncunun yaralanıp tedavi görmesine rağmen, hakemin buna kayıtsız kalması herhâlde sadece bizim ligde olur.

İlk yarıda Semedo ve Lemina’ya gösterilen kartlar doğruydu. Brown’un net sarı kartlık hareketini ise es geçti.

Golün iptali doğru

Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde Skriniar’ın eli doğal konumda değildi ve top uzak mesafeden geliyordu. VAR müdahalesi doğruydu. Ben hakemin sahada pozisyonu gördüğünü, ancak el vermeye cesaret edemeyip kararı VAR’a bıraktığını düşünüyorum.

İlk yarının son dakikasında Barış Alper - Ederson mücadelesinde ihlal yoktu, devam kararı doğru idi.

UEFA kabul etmez!

İkinci yarıda da Yasin Kol, kafasına göre kararlar verdi. Basit temaslara faul çalarken, sarı kartlık faulleri devam ettirdi. Skriniar’ın sarı kartlık faulünde olduğu gibi. Skor olarak önde giden takım aleyhine kolay düdükler çalıp, lehine olan faulleri ise çalmayarak, seyirciden tepki almamayı tercih etti.

Fenerbahçe’nin attığı gol öncesinde Alvarez’in Sanchez’e hareketine sahada hakem faul verseydi yanlış demezdik. VAR ‘ın karışmaması doğru, gri bir pozisyon.

Bu tarz yönetimin çağdaş hakemlikle asla ilgisi yok, UEFA ve FIFA’da kabul görmez.