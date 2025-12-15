Kabine toplantısında yeni tarih belli oldu. Son olarak 1 Aralık 2025 tarihinde toplanan Kabine, bir kez daha kritik konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Kabineden çıkacak kararları merak eden vatandaşlar, tarih ve saat araştırması yapıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Beştepe’de yapılıyor. Kabinesi toplantısı, iki haftalık aranın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Toplantının ana gündem başlıklarının Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği ile Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.Hem rapora ilişkin değerlendirmelerin hem de silah bırakma sürecine ilişkin sahadan gelen istihbari bilgilerin masada olacağı belirtiliyor.

Öte yandan mevcut ekonomik veriler de toplantıda istişare edilecek. Asgari ücret görüşmelerinde gelinen son durum ile kamu yöneticilerine 30 bin liralık ücret artışını öngören ancak geri çekilen düzenleme de masaya yatırılacak.





Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Kabine kararlarında

SON TOPLANTI 1 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunmuştu.

Küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği, kırılgan bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın çevreye baktıklarında savaşların, çatışmaların, gerilimlerin, siyasi ve ekonomik dalgalanmaların hiç eksik olmadığının görüldüğünü söyledi. Kabinenin bir diğer gündeminin de sanayide dönüşüm olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları döneminde sanayiyi güçlendirmek, üretimi büyütmek ve katma değeri artırmanın daima öncelikleri olduğunu vurguladı.

Geçen yıl emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ'lere yönelik istihdamı koruma programı başlattıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamını koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek verdikleri bu programla 15 bin KOBİ'de 416 bin istihdamı koruduklarını, 22 bin ilave istihdam oluşturduklarını aktardı.

