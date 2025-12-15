Trabzon Zubkov’la kendini buldu

Ne maçtı ama nefes nefese!

Karadeniz’in hırçın dalgaları gibi… Akyazı Stadyumu’nda Trabzonspor-Beşiktaş kapışması nefesleri kesti. Bordo mavililer, şampiyonluk ateşini harlamak için sahaya çıkarken, siyah beyazlılar Sergen Yalçın’ın usta dokunuşuyla büyük maç büyük oyun ruhunu sergiledi.

Cerny coştu coşturdu ama

Abraham’ın açılış yaptığı maçta Vaclav Cerny golleriyle coştu, coşturdu. Ama sonunu getiremedi.

10 kişi kalmak Beşiktaş’ın oyun planını altüst etti.

Oysa maçın ilk çeyreği Beşiktaş’ın şöleniydi. Dakika 18’de Tammy Abraham, El Bilal Toure’nin indirişiyle gelişine vurup fileleri havalandırdı: 0-1. Ardından Vaclav Cerny, sert bir şutla farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor’un cevabı gecikmedi; Ernest Muçi, şık bir vuruşla umut verdi: 1-2. Beşiktaş’ta hızlı hücumlar ve Orkun Kökçü’nün orkestra şefliğiyle Cerny bir kez daha sahneye çıkıp boş kaleye topu gönderdi: 1-3.

Gecenin adamı Zubkov

Derken dönüm noktası: 38. dakikada El Bilal Toure, Ozan Tufan’ın aşil tendonuna basınca VAR incelemesiyle direkt kırmızı gördü. Maçın en etkili isimlerinden biri, disiplin zaafıyla takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Ali Şansalan’ın kararı tartışmasız doğruydu; o müdahale affedilmezdi. Beşiktaş, Fenerbahçe maçındaki gibi öne geçip avantajı elinden kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Trabzonspor, Folcarelli, Oulai, Zubkov ve Olaigbe’nin kanat tehdidi, Muçi’nin ince pasları, Augusto’nun çabukluğuyla rakip kalede baskıyı iyice kurdu ama

Fatih Tekke’nin ekibi, Zubkov’la iki gol kaydetmesine rağmen zafere ulaşamasa da beraberliği kurtardı. İnanın şampiyonluk yolunda üç puan adına Onuachu ve Pina’nın yokluğu bu maçta o kadar arandı ki… Yazık!

