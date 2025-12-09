Karabulutlar dağılmıyor

Tempolu, heyecanlı ve bol gollü muazzam bir maçtı; Beşiktaş-Gaziantep mücadelesi… Gol düellosunun yıldızı kaleci Zafer’di.

İstanbul’un soğuk ama ateşli atmosferinde Beşiktaş, Bayo’nun hızlı hücumda attığı golle iki kez geriye düştüğü Gaziantep engelini aşmaya çalışırken sahada bir maestro vardı: 11 kurtarış yapan kaleci Zafer.

Kalesinde devleşti

Eğer, G.Antep adına Zafer kalesinde devleşmese, El Bilal Toure baskısı, takipçiliği, pozisyon alma zekâsı, bitiriciliği ve rakip savunmayı sürekli tehdit eden varlığıyla siyah beyazlıların kolektif hücum gücünü sonuca dönüştüren isim olabilirdi. Gerçi attığı golde, Gaziantep FK savunmasının kaleciye geri pas hatası affedilmezdi. Zafer’e baskı yapan El Bilal Toure’ye çarpan top 1-1 beraberliği getirdi.

Abraham kafasını kullandı

Aslında Gaziantep maça renk kattı, ama oyuna dengeyi getiren Beşiktaş’ın kolektif oyunu ve ön alan baskısıydı. Nitekim Cerny, Rashica ve N’Didi’nin şutları derken Abraham kafasını kullandı ve skorda 2-2’lik dengeyi sağladı.

Özetlersek Paulista’nın liderliğinde siyah beyazlı savunmada Emirhan’nın riskli oyunu eleştirilirken Kaptan Orkun’un ikinci yarıda maça tempo kazandıran pas zekâsı olumlu bir gelişmeydi.

Beşiktaşlılar kusura bakmasın, bu futbolla; Onuachu ve Pina’sız olsa bile Trabzonspor’la baş etmesi çok zor.

Maçın adamı: Zafer

