Kadıköy’de hüsran

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Domenico Tedesco’nun yanlış oyun kurgusu ve hatalı maç strateji sebebiyle İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında Kadıköy’de bozguna uğradı. Yazık! Bir dolu ümidi, macera uğruna yok ettin Tedesco!

Dört hücumcu birden!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe Premier Lig’de düşme hattının bir basamak üzerindeki Forest’a karşı oyuna hücum ağırlıklı bir on bir ve orta saha presiyle başlasa da ne istediği skoru üretebildi ne de düşündüğü oyunu oynayabildi. Kadıköy’de rövanş için avantajlı bir skoru hedeflerken bozgunu yaşadı.

Tedesco’nun büyük hatası

Maça Fred ve İsmail’i yedek soyundurup; Cherif, Kerem, Talisca ve Asensio’dan oluşan dört hücum oyuncusuyla başlayan Fenerbahçe savunma güvenliğini kaybetti.

Kerem ve Mert’in çok aksadığı ilk bölümde Fenerbahçe topa sahip olmasına rağmen öyle pas hataları yaptı ve rakibe geniş boşluklar bıraktı ki; kalesinde iki gol gördü.

Forest rahat kazandı

Murillo harika bir performans sergiledi; orta sahadan ceza sahası çizgisine kadar topu sürdü ve tam yayın üzerinden şutunda top ağlara gitti. Jeneriklik gol ve Kadıköy’de şok! Anlamak mümkün değil. Fenerbahçe ölü toptan ikinci golü yedi. Kornerden gelen topta İgor Jesus arka bölümde boş kaldı ve topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Oldu mu, 2-0. Toparla toparlayabilirsen. Ne mümkün!

Nottingham atağında, bu defa Gibbs-White! Elde var hüzün!

Maçın adamı: Murillo

