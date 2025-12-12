Talisca Norveç’te uçurdu Fener’i

Ha, ha, ha, Brann 0-4 Fenerbahçe… Norveç’te buz gibi havada Türk usulü samba yaptık resmen. Kerem’in erken golüne, Talisca’nın sol ayağına sağlık; adam tek başına Viking kalkanını delip geçti.

Brann’ın agresif presi, sert faulleri, soğukla birleşse de kâr etmedi. Bizimkiler iyi çalışmıştı dersini.

Kerem perdeyi açtı

Kerem Aktürkoğlu 9 numara gibi 9 numara oynadı, sonunda “Ben buradayım” dedi, Fred yine orkestra şefi, Oosterwolde asist makinesi, Skriniar duvar ördü… Tedesco’nun yedek kulübesi bile ilk 11 kalitesinde, rakip neye uğradığını şaşırdı.

Maç öncesi Brann taraftarı “Tarihi galibiyet gelecek” diye davul çalıyordu, Alexandersson sahada bağırıp çağırıyordu ama… 90 dakika sonunda davul da sustu, bağıran da! 10 kişi kalan Norveçliler son 20 dakikayı “Acaba erken duş alsak mı?” diye düşünerek geçirdi herhâlde.

İlk 8’e doğru

Bu galibiyet sadece 3 puan değil; resmen “Biz buradayız, Avrupa’da yeni kral adayıyız” mesajı. Lig fazında ilk 24’ü garantiledik, şimdi direkt ilk 8’e göz kırpıyoruz. Bir tur daha geçersek play-off’ta da kimse tutamaz bu takımı.

Bu bir Viking masalı değil, sarı lacivert destan!

Maçın adamı: Anderson Talisca

