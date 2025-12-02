Tedesco’nun korkusu şampiyonluğa bedel

Kimse kusura bakmasın arkadaş Fenerbahçe - Galatasaray derbisi önceki derbilerin gölgesine dahi yaklaşamadı. Resmen dağ fare doğurdu.

Bu mu dünya derbisi? Geçiniz, kimse bana masal anlatmasın.

Nerede o günlerce, aylarca hatta yıllarca tefrika edilen tarihi derbiler nerede dünkü o silik, temposuz, kalitesiz, teknik, taktik ve akıl oyunundan uzak mücadele.

Maalesef!

Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray derbinin hakkını veremedi. Galatasaray’ı, Okan Buruk’u anlarım.

KOCA FENERBAHÇE BU MU?

Ancak koskoca Fenerbahçe Kadıköy’de, kendi evinde o muazzam taraftar ve büyüleyici atmosferde böyle mi oynar?

Söyleyin… Şampiyonluk yolundaki bir takım en güçlü rakibinin kalesine ilk yarı boyunca bir kez olsun şut atmaz mı, golü düşünmez mi, kalecisi Uğurcan’ı tehdit etmez mi, etmedi, edemedi.

Bu bölümde bırakın pozisyona girip, gol atamı, düşünemedi, inanın düşünmek dahi istemedi.

Mesele de bu ya.

Fenerbahçe’nin oyun kurgusuna bakın. Uzun toplar, doldur boşat ve basit futbol, böyle zafer mi kazanılır, destan mı yazılır?

Bu kadar yavaş, risk almaktan uzak, tamamen defansif ve korkak bir oyunla nasıl şampiyon olacak Fenerbahçe?

TEDESCO ŞAMPİYONLIĞU ALTIN TEPSİDE SUNDU

Ey Domenico Tedesco! Galatasaray’ı bir daha böyle eksik, yorgun ve halsiz yakalayabilir misin? Sakın “eksik değil” deme! Bir düşün Osimhen eski Osimhen mi? İlkay, Yunus ve Lemina eskisi yıldızlar mı? Nerde, kaçtı büyük balık.

Kaçtı, 65 maç sonra yakalanacak tarihi liderlik! Tarihi fırsat.

Gerçek şu ki; kimse kusura bakmasın Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco altıntepsi içinde şampiyonluğu Galatasaray’a kendi eliyle armağan etti, dün gece geçmiş olsun.

F.BAHÇE’NİN ANA AMACI NE?

Sakın, 8 maç öncesine dönerek istatistikler üzerinden kendini ve Fenerbahçe takımını başarılı gösterme.

Bu, hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu etmez.

Niye etsin ki; 1-1'lik sonuç, lider Galatasaray’ın konumunu korudu, Trabzonspor’a yaradı ama Fenerbahçe için bu hayal kırıklığı olmadı mı, oldu.

Hayal kırıklığı değil de nedir, bu?

Söyler misiniz. Victor Osimhen'in şutunu kurtaran Ederson Santana’yı kahreden Leroy Sane’ in golü, nasıl izah edilir?

Kerem’in Sanchez'i boş bırakması; İsmail ve Brown'ın birbirlerine çarparak rakibe "Buyur geç" demesi; Barış Alper Yılmaz'la duvar pası yapan Leroy Sane'nin; Alvarez'i taca atması; Skriniar'ı "markete" göndermesi ve Oosterwolde'ye çarpan topun kaleci Ederson’u çaresiz bırakması nasıl izah edilir?

Bu, Fenerbahçe açısından skandal değil de nedir?

JHON DURAN’IN KAFASI

Bu mu, Galatasaray’ı çaresiz bırakmak?

Golcü Youssef En-Nesyri top alamıyor, kanatta Nene yokları oynuyor. Kerem’in hâli ortada, Talisca da çare olamıyor.

Jhon Duran'ın kafası olmasa beraberliği kurtarabilir miydi Fenerbahçe? Dahası, bu futbolla Nuri Şahin’in Başakşehir’ini geçebilir mi, bu Fenerbahçe?