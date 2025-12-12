Gelin; sadece son haftaya bakalım…

Sayın TFF Başkanı, hakem performanslarıyla ilgili yorum yaparak kendisini gözlemcilerin ve MHK’nın yerine koyuyor.

Salı günkü basın toplantısında hakemlerini övdü, pozisyonları yorumladı.

Bakın sadece son haftada yaşadıklarımız…

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK: İki takımın kemiksiz birer penaltısı verilmedi. Orkun’un kötü sözlerini (!) hakem duymadı.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR: Göztepe’nin bir penaltısı (Batagov-Olaitan) verilmedi. Onuachu’nun gördüğü sarı kart kabul görmedi. Sarı kartı olan Onana, hakemi ısrarla ve ellerini havaya kaldırarak alkışladı. Atilla Karaoğlan ve ekibi hiç oralı olmadı.

G.SARAY-SAMSUNSPOR: Samsunspor’un penaltısı verilmedi.

KONYASPOR-Ç. RİZESPOR: Çaykur Rizespor’un penaltısı verilmedi.

EYÜPSPOR- KAYSERİSPOR: Kayserispor’un yediği gol; bariz ofsayt!

ALANYA-ANTALYA:

Maç boyunca tekmeler havada uçuştu, Efecan maçı kartsız tamamladı.

Bu haftaki tayinlerden çıkardıklarım

MEHMET TÜRKMEN: Bu hafta maçı yok, MHK Yasin Kol gibi arkasında durmamış. TFF ve MHK’nın G.Saray-Samsunspor maçı ile ilgili kanaatlerini henüz tam anlamış değiliz.

OZAN ERGÜN: İki haftadır bir alt ligdeydi. Bu hafta F.Bahçe-Konyaspor maçında. Arası yok ya dört büyüklerin maçında ya da 1. Lig’de.

KADİR SAĞLAM: Beşiktaş-Gaziantep FK maçında sınıfı geçmiş olmalı ki; 1. Lig’in zorlu maçına verilmiş.

ALİ ŞANSALAN: Ligde çıktığı son altı karşılaşmanın üçü Trabzonspor’un iç saha maçı. (Trabzonspor-Kayserispor, Trabzonspor-Alanyaspor, Trabzonspor-Beşiktaş) Yine Trabzonspor’un üç iç saha maçında da VAR görevi aldı. Özensizlik bu kadar olur.

Kulüp başkanı olmaktan kolay bir şey yok!

Şu anda Süper Lig’de görev almış iki kulübün başkanı tutuklu. Yine aynı ligden bir başkan yardımcısı tutuklu.

Ve kulübü batırmaktan sorumlu onlarca başkan elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir yaptırımı yok! Kulüp başkanı ya da kulüp sahibi olurken aranan hiçbir şart ve yeterlilik yok!

Bir sabah yatağınızdan bir kulübün başkanı ya da sahibi olarak kalkabiliyorsunuz.

O andan itibaren; TFF Genel Kurul delegesisiniz!

O andan itibaren; oyun kurallarını sizden iyi bilen yok!

O şehri ya da kulübü; Ankara’da, orada, burada temsil eden siz oluyorsunuz!

Bir eylem planı kapıda!

AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik; “Cumhurbaşkanımız bahis, sanal kumar gibi toplumumuzu çürütmeye çalışan teşebbüslere dönük olarak MYK’mızın bunları takip etmesini istedi. Tabiî ki, bir eylem planımız var.” dedi.

Ertesi gün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulunda yine bu konunun ele alındığı açıklandı.

Anlaşılan bataklığın kurutulması ile ilgili de bir hazırlık var. Bazı ciddi tedbirler alınacak gibi...

Kadro sıkıntısı söz konusu değil!

Şu konu çok dillendiriliyor; “Bahse bulaşan 170 kadar hakem uzaklaştırıldı. Hakem kadrolarında sıkıntı var.”

Bir kere şu anda Süper Lig’de görev alan hakemler arasında bahse bulaşan yok denecek kadar az.

PFDK’lık olan ve 1. Lig’de bile zor şans bulan sekiz hakem de öyle düzenli maç alanlar değil.

Bahis operasyonu; yabancı VAR getirmek için gerekçe olamaz.

VAR kadrosundan da şu ana kadar PFDK’ya sevk edilen çıkmadı!

3. Lig kepenk indirecek gibi!

Profesyonel müsabakalarda oynatılabilen “amatör statüdeki” 658 futbolcudan 197 tanesi bahisten PFDK’ya sevk edildi. Oran yüzde 30. Bu hafta çok sayıda 3. Lig takımı 12-13 oyuncu ile antrenmana çıktı. Daha başkan, yönetici, teknik adamlar açıklanmadı.

