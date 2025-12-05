Sahada hakkaniyet bu tayinlerle sağlanamaz!

YASİN KOL: F.Bahçe-G.Saray derbisini pazartesi günü yönetti. TFF, ilk fırsatta ödüllendirmek istemiş! G.Saray-Samsunspor maçı olamayacağına göre, ertesi günkü ilk maç verilmiş. (Eyüpspor-Kayserispor) TFF başkanlık makamı dışında derbiyi iyi yönettiğini düşünen yok.

ADNAN DENİZ KAYATEPE: Antalyaspor-Göztepe maçında 8'e yakın sarı kartı atladı. Kontrolsüz hareketlerde bir tane sarı kullanmadı! Başakşehir-F.Bahçe maçında ne yapacağı merak konusu.

ATİLLA KARAOĞLAN: Kasımpaşa-Başakşehir maçında Selke'yi haksız yere atmıştı. Oyuncu cezalı duruma düştü yok. Hakem Göztepe-Trabzonspor maçında.

OĞUZHAN ÇAKIR: Kocaelispor-G.Birliği maçında Serdar Dursun'a yapılan penaltıyı es geçti. Hem kendisinin hem de gözlemcisinin (Erbay Aldemir) maçı var.

ALPER AKARSU: Trabzonspor-Konyaspor maçındaki performansı yeterli bulunmuş ki; 1. Lig'de görevi var.

İki maçta skorlar herkesi kurtardı!

TRABZONSPOR-KONYASPOR

1) Enis Bardhi, Oulai'ye faul yaptı, yetmedi, bir de tekme attı. Hakem Alper Akarsu, oyuncuya rakibinden özür dilettirdi. Kartını kullanmadan "devam" dedi.

Kardeşim, özür dilettirdiğine göre pozisyonu gördün! Cebindeki kartlar ne işe yarıyor?

2) Konyaspor'un son dakikalarda ağlarla buluşan bir topu var. Yardımcı hakemin bayrağına göre top oyun alanının dışından çevrilmişti. Gol değeri kazanmadı. Topun tamamının çizgiden ayrılmadığı açık. Skorun 3-1 olması durumu kurtardı.

GAZİANTEP FK-EYÜPSPOR

Gaziantep FK'nın attığı golden önce skorun 0-2 olması büyük şanstı. Aksi takdirde bu maç da büyük krize yol açacaktı. Hakem ve ekibi sahada neler olduğunun farkında değillerdi. Sahada meydan muharebesi vardı. Akıllarınca avantaj oynatıyorlardı. Devamı gol oldu ve golü verdiler.

Hakemler alışkanlık hâline getirdi!

Kartlar, oyuncunun yüzüne bakmadan çıkarılıyor.

Hakemler oyuncu ya da muhatapla göz göze gelmekten kaçınıyorlar. Kart gösteren hakem, sırtını dönüp uzaklaşıyor. Protestoyu görmek istemiyorlar. Bir ikinci kartı göstermeye cesaretleri yok. Kararının arkasında duracak olan hakem bunu yapmaz, yapamaz!

Memleket manzarası!

"Ben başkanların PFDK'ya sevk edilmesini yasakladım. Onlar artık istediği gibi konuşacak." (TFF Başkanı / 29 Temmuz 2024)

"Bu sevk ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir" (PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Başkanı / 3 Aralık 2025)

Bakın 9 Mart 2018'de bu sütunlarda ne yazmışız?

MHK bizden duysun!

Futbol Federasyonu Disiplin Talimatında aynen şu yazılı:

MADDE 57 - BAHİS

(1) Kulüplerin yöneticilerinin, futbolcularının, müsabaka görevlilerinin, görevlilerin ve diğer kişilerin futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılması yasaktır.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Şimdi bana diyeceksiniz "Bu nereden çıktı?"

Bilmem MHK'yı ilgilendirir mi, yoksa ilgilendirmez mi?

2. ve 3. Lig'lerde düdük çalan hakemler arasında bu kapsama giren isim ya da isimler var mı?

Ben şimdilik sormakla yetineyim.