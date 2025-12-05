İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nın 2025 edisyonu Lütfi Kırdar’da kapılarını açtı. 1.500’ü aşkın sanatçının binlerce eserle katıldığı fuar, klasik ve çağdaş sanatı buluşturarak 7 Aralık’a kadar sanatseverleri ağırlıyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul, bugünlerde sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getiren bir faaliyete ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nın (IAAF), 2025 edisyonu Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen fuar, klasik ve çağdaş sanatın örneklerini bir araya getiriyor. Yerli ve yabancı 1.500’ü aşkın sanatçı, resim, heykel, fotoğraf ve tasarım alanlarındaki üretimleriyle fuarda yer alıyor.

SAYININ 2.500'E ULAŞMASI BEKLENİYOR

Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan “Bu yıl 1.500 kadar sanatçı, yaklaşık 6-7 bin eser ve 60 civarında galeri var. Önümüzdeki sene ise katılımcı sanatçı sayımızın 2 bin 500’e kadar ulaşmasını bekliyoruz” diyor.

Fuar, 7 Aralık akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

