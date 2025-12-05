Suriye’ye 61 yıl boyunca zulmeden Baas rejiminin vahşi yüzü bir defa daha belgelendi. Sabit diskten, 2015-2024 yılları arasına ait 37 bini yeni 70 bin işkence fotoğrafı çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyeti, 14 yıl aradan sonra Suriye’ye resmî ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BMGK üyesi Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan heyeti başkent Şam’daki Halk Sarayında kabul etti. Tarihî ziyaretin gerçekleştiği gün Suriye’deki 61 yıllık kanlı Baas rejiminin işkence fotoğrafları ortaya çıktı.

EN ÖNEMLİ GÖRSEL DELİLLERDEN BİRİ

Şam’da görevli bir albay, rejimin devrilirken elde ettiği bir sabit diski, Kuzey Almanya Televizyon Kurumuna (NDR) ulaştırdı. Sabit diskteki 70 bin fotoğraf, rejimin yıllarca sistematik şekilde işlediği insanlık suçlarını gözler önüne serdi. İşkence ile öldürülen 10 bin 212 kişinin fotoğrafı, rejimin savaş suçlarıyla ilgili elde edilen en önemli görsel delillerden biri oldu.

Çoğu 2015-2024 yıllarında çekilen fotoğraflar, cesetlerdeki işkence, ağır yaralanma, yanık ve açlık izlerini net şekilde gösteriyor.

Fotoğrafların önemli bir kısmı, Harasta Askerî Hastanesi’nin bodrumunda çekilmiş. 70 bin fotoğraftan yaklaşık 33 bini, 2011-2013 yıllarında öldürülen tutukluların görsellerini ifşa eden “Sezar” kod adlı askerin belgelerinin devamı, 37 bini ise ilk defa yayınlandı.

