HABER MERKEZİ
Emlak vergisinde üst sınır belirlendi!
Emlak vergisinde üst sınır belirlendi. 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek.
Özetle
Ekonomi 51 dk önce
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi teklifiyle emlak vergisine yeni bir üst sınır getirilirken, yıllık artış oranı da tam yeniden değerleme oranına çıkarıldı.
- Emlak vergisine yeni bir üst sınır getirildi.
- 2026 yılı için bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait değerlerin iki katını aşamayacak.
- Emlak vergi değeri, mevcut sistemdeki yeniden değerleme oranının yarısı yerine, artık her yıl tam yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi teklifi kapsamında emlak vergisine yeni bir üst sınır getirildi. Yapılan değişiklikle, 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.
Teklife eklenen maddeye göre, emlak vergi değeri mükellefiyetin başladığı yılı izleyen yıldan itibaren her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerine tam yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.
Mevcut sistemde bu artış yeniden değerleme oranının yalnızca yarısı kadar yapılıyordu. Böylece emlak vergisi matrahı artık her yıl tam oranında güncellenmiş olacak.
