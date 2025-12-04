Kaydet

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı İşhan köyünde, köy sakini Hayri Budak, bahçede hareketsiz şekilde yatan bir yaban keçisi gördü. Yaptığı kontrolde keçinin uyuduğunu fark eden Budak, hayvanın sırtına hafifçe dokunarak şefkatli bir ses tonuyla "Kalk kızım" diye seslendi. Birkaç saniye içinde irkilerek ayağa kalkan yaban keçisi hızla bölgeden uzaklaştı. Köylülerin yaban keçisini uyandırma anları cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

