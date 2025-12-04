Rusya, Karadeniz’de uluslararası sularda KAIROS ve VIRAT adlı ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıları “terör eylemi” olarak nitelendirerek olayların hem Karadeniz’de seyir güvenliğini hedef aldığını hem de Ukrayna krizinin çözüm sürecini sabote etmeyi amaçladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz’de uluslararası sularda KAIROS ve VIRAT adlı ticari gemilere yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

Zaharova, saldırıların Ukrayna krizinin çözüm sürecini sabote etmeyi amaçladığını söyledi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin Rusya'dan Gürcistan’a seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını duyurdu.

St. Petersburg’daki bir konferans kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Zaharova, "Bu terör eylemleri, Ukrayna meselesinin çözüm sürecini baltalama ve Karadeniz’de seyir güvenliğine zarar verme amacıyla yapıldı. Bunun bir bedeli olacak." diye konuştu.

ENERJİ HATLARINA YÖNELİK RİSKLER ARTIYOR

Zaharova, saldırıların aynı zamanda enerji pazarlarını "mücadele alanına" dönüştürdüğünü ifade etti. Saldırıların tedarik zincirlerinde bozulmaya ve jeopolitik gerilimin yükselmesine yol açtığını aktardı. Enerji altyapısının güvenliği açısından yeni riskler doğduğunu söyledi.

Saldırılarda, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) da hedef alınmıştı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na (CPC) düzenlenen İHA ve insansız bot saldırılarını "kabul edilemez" ilan ederek Ukrayna’ya resmi protesto notası vermişti.

Astana, saldırının uluslararası enerji güvenliğini tehdit ettiğini ve Kazakistan–Ukrayna ilişkilerine doğrudan zarar verdiğini açıkladı.

"SORUN TEMSİLCİLERDE DEĞİL, TEMELDE"

Ukrayna’nın müzakere heyetinde yaptığı değişikliklere de değinen Zaharova, Moskova’nın bu konuda tutumunu şu sözlerle açıkladı:

“Bizim için temsilciler değil, meselenin temel nedenlerini ortadan kaldıracak istişareler önemli.”

KARADENİZ’DE MIDVOLGA-2’Yİ KİM VURDU?

Ukrayna, Karadeniz’de saldırıya uğradığı açıklanan “MIDVOLGA-2” adlı Rus tankerine ilişkin suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Kiev’in olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek Rusya’yı “kurgulanmış bir provokasyon” peşinde olmakla suçladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası