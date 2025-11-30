Küresel enerji hattında alarm zilleri çalıyor. Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na yönelik saldırıların ardından Kazakistan, “dünya enerjisi tehlikede” diyerek acil durum planını devreye almaya hazırlanıyor. Astana’nın Ukrayna’ya sert protesto notası iletmesi bölgesel tansiyonu bir anda yükseltirken, küresel fiyatların yeni bir şok dalgası yaşaması an meselesi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na (CPC) düzenlenen İHA ve insansız bot saldırılarını "kabul edilemez" ilan ederek Ukrayna’ya resmi protesto notası verdi.

Astana, saldırının uluslararası enerji güvenliğini tehdit ettiğini ve Kazakistan–Ukrayna ilişkilerine doğrudan zarar verdiğini açıkladı.

SALDIRI SABAHA KARŞI GERÇEKLEŞTİ: KRİTİK TESİS HİZMET DIŞI

Kazakistan Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre 29 Kasım sabahı saat 06.06'da, Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk liman bölgesinde, CPC’nin kritik altyapısına insansız hava araçları ve insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“CPC boru hattı sistemi uluslararası bir enerji projesidir. Tesislerine yönelik her türlü zorlayıcı müdahale, küresel enerji güvenliğine doğrudan risk oluşturmakta. Bu tür eylemler aynı zamanda Kazakistan da dahil olmak üzere konsorsiyum katılımcılarının ekonomik çıkarlarına ağır zarar vermektedir."

Saldırıda VPU-2 gemisinin dış bağlama düzeneği ağır hasar gördü ve sistem devre dışı bırakıldı.

ASTANA: İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VERİYOR

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, CPC tesislerine yapılan saldırıdan sonra Ukrayna’ya resmen diplomatik protesto (nota) iletildiğini açıkladı:

"Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun Novorossiysk'teki sivil kritik altyapısına yapılan kasıtlı saldırıya ilişkin protestosunu bildirmiştir."

“Uluslararası hukukla korunan tamamen sivil bir tesise yönelik üçüncü saldırıdır. Bu adım, Kazakistan ile Ukrayna arasındaki ilişkilere zarar vermektedir. Kiev yönetiminden bu tür olayların tekrar etmemesi için etkili önlemler bekliyoruz.”

Astana, saldırıyı “kasti, tehlikeli ve dostluk ilişkilerini zedeleyen” bir hamle olduğunu yineledi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE: CPC DURURSA DÜNYA PİYASASI ETKİLENİR

Kazakistan yönetimi, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun durmasının yalnızca ülkeye değil, küresel enerji piyasalarına da ciddi etki edeceği uyarısını yaptı. CPC hattı, Kazakistan’ın dev petrol sahaları olan Tengiz, Kashagan ve Karachaganak’tan çıkan ham petrolü dünya piyasalarına taşıyan ana güzergâh konumunda.

Bu nedenle hattaki her kesinti, hem Kazakistan ekonomisi hem de uluslararası enerji arzı açısından doğrudan risk anlamına geliyor.

2024’te 63 milyon ton petrol bu hat üzerinden ihraç edildi.

Yabancı ortaklar arasında Chevron, ExxonMobil, KazMunayGas, Eni ve Shell bulunuyor. Konsorsiyumun petrol hacminin yaklaşık %74’ü bu şirketler tarafından taşınıyor.

KAZAKİSTAN ACİL PLANI DEVREYE ALDI

Enerji Bakanlığı, üretimin aksamaması için petrolün alternatif güzergâhlara yönlendirilmesi amacıyla acil eylem planının aktif edildiğini bildirdi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ülkenin büyük petrol sahalarındaki üretimi korumak için alternatif hatlar devreye alınmıştır. Hükümet durumu yakından takip etmektedir.”

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

