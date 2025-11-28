Kefken açıklarında yabancı bayraklı gemide patlama meydana geldi. Geminin mayına çarptığı iddia edildi. 25 personelin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, yabancı menşeli bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaeli Valiliği, ekiplerin yangına müdahalesinin halen sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir.

Karadeniz'de tankerde patlama!

Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

BATMA RİSKİ VAR!

Mayına çarptığı değerlendirilen geminin batma riskinin olduğu öne sürüldü. 25 personelinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

