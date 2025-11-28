İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İrem Derici adliyeye ifade vermeye geldi. Derici, "Çok güzelim diye dava açmışlar. Dosyayı kapatacağız işte biliyorsunuz sonuçlarımız tertemiz çıktı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kanında tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan İrem Derici İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye geldi.

Derici adliyede yaptığı açıklamada, "Çok güzelim diye dava açmışlar. Dosyayı kapatacağız işte biliyorsunuz sonuçlarımız tertemiz çıktı" dedi.

Kanında ilaç etken madde bulunduğu sorulması üzerine Derici, "Grip olana niye antibiyotik alıyorsun diye soruyor musunuz? Benim de kafam hasta. Güzel olduğum için dava açtılar" diye cevap verdi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülmüş, sonrasında kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

8 ÜNLÜ İSİMDE UYUŞTURUCU MADDE TESPİTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirlenirken, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan isimler İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kaydedilmişti.

