İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 ünlü isimden 12’sinin raporlarında uyuşturucu veya antidepresan tespiti yapılırken, savcılık ifadeleri tek tek ortaya çıktı. Kubilay Aka’dan Dilan-Engin Polat çiftine, Talu kardeşlerden Metin Akdülger’e uzanan dosyada kimi rapora itiraz etti, kimi kullandığını kabul etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, aralarında şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 ünlü isim İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeye çağrılmış, saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Yapılan analizlerde 8 ünlünün saçında ya da kanında uyuşturucu madde izine rastlanırken, 4 kişide ise antidepresan etken maddeleri tespit edildi. Soruşturma sürerken, ünlü isimlerin savcılıkta verdikleri ifadeler gün yüzüne çıktı.

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı: Her biri farklı gerekçe sundu!

KUBİLAY AKA: TATİLDE RAHATSIZLANDI, İLAÇ VERDİLER

Habertürk'ün haberine göre, oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland’ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek, burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı.

Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

DERİN VE DEREN TALU'NUN İFADELERİ

İfade verenler arasında Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ile Deren Talu da vardı.

Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Talu kardeşler, uyuşturucu kullanmadıklarını belirterek rapordaki sonuçları reddetti.

METİN AKDÜLGER KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

DİLAN-ENGİN POLAT ÇİFTİ

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir" dedi.

Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

KAAN YILDIRIM: RAPOR HATALI

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre; kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti.

Raporun hatalı olduğunu ve uyuşturucu kullanmadığı gerekçesiyle çıkan sonuca itiraz etti.

FEYZA ALTUN İTİRAZ ETMEDİ

Avukat Feyza Altun’un test sonuçlarında antidepresan dışında herhangi bir maddeye rastlanılmadığından, ifadesinde itiraz ettiği bir durum olmadı.

Uyuşturucu operasyonunun ardından Adli Tıp Kurumu raporuna göre, aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Özge Özpirinçci, Duygu Özsalan, Demet Evgar ve Meriç Aral gibi sanatçıların bulunduğu 7 ismin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanılmadı.

Raporları temiz çıkan isimlerin dosyası takipsizlikle sonuçlandı.

