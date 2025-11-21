Oyuncu Asena Keskinci’nin Evrim Akın hakkındaki iddialarının ardından sektörde sessizliğin bozulduğu görüldü. Akın’ın eski rol arkadaşları Zeynep Gülmez ve Yağmur Ün ile yönetmen Şahin Yiğit, Keskinci’ye destek vererek tepkilerini açıkladı.

2007–2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi Bez Bebek'te “Yağmur” karakteriyle tanınan Asena Keskinci, Evrim Akın’ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoyu görünce sessizliğini bozmuş ve yıllar öncesine dair dikkat çeken iddialarını yeniden gündeme taşımıştı.

Keskinci, Evrim Akın'ın o dönem zorbalıklarına maruz kaldığını iddia ederek sette herkesle tartıştığını ve kendisine çok kötü davrandığını ileri sürmüştü.

Asena Keskinci ayrıca annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu dile getirerek "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" demişti.

ROL ARKADAŞLARI KONUŞTU

Yaşananların ardından Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de dikkat çeken bir mesaj yayımlayarak; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullandı.

Asena Keskinci'nin ifşası çığ gibi büyüdü! Eski rol arkadaşlarından Evrim Akın'a şok suçlamalar

O dönem dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek vererek Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu ileri sürdü.

"KAÇ KİŞİYİ EKMEĞİNDEN ETTİ"

Arzu Yurter'in konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle:

"Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar. Sevgili Asena Keskinci benim bir tanem. Çocukluğu elimde geçmiştir bir dönem. Halen görüşüyoruz, annesiyle de öyle; sevgili Ayşe Demirci ile... Çocuklarımın da arkadaşı kendisiyle. Ben Asena'nın bu konuda gerçekten yanındayım. Çünkü bahsi geçen o dizide, bunca kötülüğü ortaya çıkartan kişi tarafından ben dahi işimden oldum, benim gibi kaç kişi işinden oldu.

Bitmek bilmeyen kötülükleri… Ya insanların ekmeğine kan doğradı ya! O çocuğa yaptıkları, orada hasta olan bir insanla nasıl eğlendiği… Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ben dedim, ben zaten kovuldum. Hatta bir ara onun yerine biri geldi… falan işte bir şeyler oldu. Sonra benim bir makyaj yapmam gerekiyordu, kıyametler koptu."

Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Yağmur Ün de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık... Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi. Bazı yüzler zamanla değişmez sadece maskeleri düşer" ifadelerini kullandı.

Asena Keskinci'nin ifşası çığ gibi büyüdü! Eski rol arkadaşlarından Evrim Akın'a şok suçlamalar

'Bez Bebek' dizisinin kamera arkasında çalışan yönetmen Şahin Yiğit de sosyal medya hesabından Evrim Akın'a tepkisini dile getirdi.

"RIZKIMLA OYNADIN"

Akın, şu açıklamayı yaptı:

"Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye. Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu. İşte o ilk taş, tam da bu çocuktan geldi. İlahî adalet geç kalır, ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin. Ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar!"

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası