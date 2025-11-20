2007-2010 yılları arasında ekrana gelen Bez Bebek’te oynadığı Yağmur karakteriyle oyunculuğa adım atan Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Keskinci, Akın’ın babasıyla annesinin boşanmasında etkili olduğunu ileri sürerek, “Evrim Akın yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Akın’dan sette oldukları dönemde zorbalık ve şiddet gördüğünü iddia etti.

Asena Keskinci’nin eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında yönelttiği şiddet ve üvey annelik iddiaları, gündemde geniş yankı uyandırdı. Oyuncu, kariyerine farklı projelerle devam ederken, sosyal medyada paylaştığı açıklamalarla dikkat çekti.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci eski defterleri açtı! Evrim Akın’a zehir zemberek sözler...

ASENA KESKİNCİ’DEN EVRİM AKIN İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA

Asena Keskinci, Evrim Akın’ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoyu görmesinin ardından eski defterleri açtı. Dizinin çekildiği yıllarda henüz küçük bir çocuk olduğunu hatırlatan oyuncu, Akın’ın sette sık sık tartışmalar yaşadığını ve kendisine kötü davrandığını öne sürdü.

Keskinci, dizinin çekildiği dönemlerde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirterek Akın’ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü.

SİGARA İÇİP YÜZÜNE ÜFLEMİŞ

Bununla da kalmayıp Akın’ın kendisine yönelik sözlü tehditlerde bulunduğunu iddia eden Keskinci, sigara içip yüzüne üflediğini belirtti. Ayrıca "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur” dediğini öne sürdü.

YAPIM EKİBİ ALTTAN ALMASINI RİCA ETMİŞ

Keskinci, Akın’ın ağır ilaç kullandığını ve yapım ekibinin onu alttan almasını rica ettiklerini belirtti. Yaşananlar sonrası, Evrim Akın’ın bir süre setten uzaklaştırılarak oyuncu değişikliğine gidildiğini aktardı.

“BU KADIN BENİM ÜVEY ANNEM OLUYOR!”

Asena Keskinci ayrıca, Akın’ın annesiyle babasının boşanmasında da rolü olduğunu ileri sürdü ve "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

Keskinci, paylaştığı videoda isim vermese de babası Güray Keskinci ile birlikte olması nedeniyle söz konusu kişinin Evrim Akın olduğu anlaşıldı.

MELİN ÖZTÜRK

