Yargıtay, şehir değiştirio ailesini yanına almayan ve ortak hayat yükümlülüğünü ihlal eden erkeği, eşine maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Yargıtay, başka şehre taşınan ve ailesini yanına almayan adamı tazminata mahkûm etti.

Ankara’da 1994 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, kocanın 2008’de iş gerekçesiyle İzmir’e gitmesiyle ayrı yaşamaya başladı. Bu süreçte kocanın, eşini ve çocuklarını yanına almak için herhangi bir girişimde bulunmaması üzerine kadın eş, çocuklarıyla birlikte Ankara’da hayatını sürdürdü.

Taraflar, 2014 yılında kocanın açtığı boşanma davasıyla resmen ayrıldı. Yerel mahkeme, kadının maddi ve manevi tazminat talebini reddetti.

Davanın temyizine bakan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin kusurunun daha ağır olduğuna hükmetti. Kararda erkeğin “ortak hayatı sürdürmekten kaçındığı” ve “sadakat yükümlülüğünü” ihlal ettiği vurgulandı. Hüküm bozuldu.

Davaya yeniden bakan yerel mahkeme kadına 50 bin lira maddi ve 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bu hüküm Yargıtay tarafından onandı. Ancak karar düzeltme talebi üzerine tazminatın artırılmasına karar verildi. Fakat yerel mahkeme kendi kararında direnince dava bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gitti.

Genel kurul, kadını haklı bularak tazminatın artırılmasına hükmetti.

