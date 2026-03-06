Kuzeyde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, güneyde bazı ülkelerde oluşan kaos süreçleri ve son olarak ABD ile İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş, Türkiye’nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor ile yapımı süren Kalkınma Yolu’nun ulaşımdaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Son dönemde trafiğin arttığı Orta Koridor, en güvenli ve sağlıklı hat olarak öne çıktı. Yapımı hızla süren Kalkınma Yolu’nun da potansiyeliyle ulaşım ve ticarette ana güzergâhlardan biri hâline gelmesi bekleniyor.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aksoy, Orta Koridor’un, siyasi ve güvenlik riskleri açısından Kuzey ve Güney gibi alternatif güzergâhlara kıyasla daha güvenli bir seçenek olarak değerlendirildiğini belirtti. Türkiye’nin sahip olduğu stratejik coğrafi konum sebebiyle Orta Koridor’un en kritik aktörlerinden biri olarak öne çıktığını ifade eden Aksoy “Kalkınma Yolu Projesi de Orta Koridor ve diğer Batı-Asya ticaret ağlarıyla entegre şekilde, bölgesel ekonomide yeni dengeler oluşturma potansiyeline sahiptir” dedi.

Orta Koridor’un önemi arttı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Yalçın ise Orta Koridor gibi alternatif güzergâhların, ticarette risk dağılımını sağlamak ve sistemik dayanıklılığı güçlendirmek açısından kritik bir stratejik araç olarak öne çıktığını söyledi.



