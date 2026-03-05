Vietnamlı otomobil üreticisi VinFast, elektrikli araç pazarının ötesine geçerek ultra lüks segmente giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, tasarım detaylarıyla Rolls-Royce ve Mercedes-Maybach gibi devleri hedef alan yeni Lac Hong 800S (SUV) ve 900S (Sedan) modellerini tanıttı.

VinFast, imajını ana akım elektrikli araç pazarının çok ötesine taşımayı amaçlayan iki amiral gemisi ultra lüks modelini tanıttı.

800S SUV ve 900S sedan, Rolls-Royce Cullinan ve Mercedes-Maybach S-Class'ı hedef alıyor.

VinFast’ın yeni “Lac Hong” serisi, markanın mevcut 900 LX modelinin üzerine konumlandırılıyor. Araçların dış tasarımında Vietnam kültürüne ait dokunuşlar dikkat çekiyor.

VinFast gözünü zirveye dikti: Rolls-Royce ve Maybach’a rakip iki ultra lüks model

Vietnam bambusundan ilham alan dikey çıtalara sahip devasa bir ızgara, kaputun üzerinde ve D sütunlarında yer alan, mitolojik "Lac" kuşunu tasvir eden altın kaplama süslemeler, bagaj kapağındaki "Lac Hong" yazısı gerçek altın kaplama alaşımdan üretildi.

900S Sedan, uzun aks mesafesi ve Maybach modellerini anımsatan siyah jantlarıyla dikkat çekerken; 800S SUV dik duruşu ve gümüş aksanlarıyla Rolls-Royce Cullinan’a benzer bir heybet sergiliyor.

Her iki model de üç motorlu elektrikli bir aktarma organıyla donatıldı. Bu sistem toplamda 617 beygir güç (460 kW) üreterek dört tekerleğe birden iletiyor. VinFast henüz batarya kapasitesi veya menzil verilerini paylaşmasa da, üst düzey sürüş konforu vaat eden tamamen yeni bir "aktif süspansiyon" sistemi kullanılacağını doğruladı.

LÜKS İÇ MEKAN

İç mekanda, her iki model de ahşap kaplamalar Nappa deri ve altın kaplama detaylarla birleştiriyor. Gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi tek bir ekrana entegre edilmiş. Orta konsoldaki silindirik düğme, BMW'nin iDrive kontrol ünitesini anımsatıyor.

Arka koltuklarda ise oldukça geniş bir alan sunuluyor. Büyük projeksiyon ekran, geniş diz mesafesi, yatan koltuklar ve elektrikli otomatik açılan kapılar lüksü tamamlıyor. Ayrıca Rolls-Royce’larda görmeye alıştığımız yıldızlı tavan da yer alıyor.

2027’DE SATIŞA ÇIKACAK

VinFast Lac Hong 800S ve 900S modellerinin 2027 yılında satışa sunulması planlanıyor. Fiyatlandırma henüz açıklanmasa da, markanın standart modellerinden çok daha yüksek bir etikete sahip olacağı kesin.

VinFast bu hamlesiyle sadece Avrupalı lüks markalarla değil, aynı zamanda Çinli Huawei destekli Maextro gibi yeni nesil teknolojik lüks rakiplerle de kıyasıya bir rekabete girecek.

