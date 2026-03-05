Pentagon’da kameralar karşısına geçen ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Dan Caine’in açıklamalarının ardından, NATO’nun 5. maddesi bir kez daha gündeme geldi. Peki, NATO'nun 5. maddesi nedir? NATO'nun 5. maddesi hangi durumlarda uygulanır?

NATO’nun 5. maddesi, bir NATO ülkesine yönelik saldırı veya saldırı tehdidine karşı üyelerin birlikte savunma yapmasını öngören ve bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı ilkesine dayanan bir düzenlemeyi içerir.

Siyasi ve askeri alanlardaki günlük işbirliğiyle sergilenen dayanışma ve uyum, temel güvenlik sınamalarının üstesinden gelinmesinde hiçbir Müttefikin yalnız bırakılmayacağını garanti etmektedir. Ayrıca, üyelerinin savunma alanında egemen sorumluluklar üstlenme haklarına halel getirmeksizin, Müttefiklerin asli ulusal güvenlik hedeflerine kolektif çabalarla ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.



İLK KEZ 11 EYLÜL SALDIRILARINDAN SONRA UYGULANDI

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın örgüte üye ülkelerin silahlı bir saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngören 5. maddesi, NATO tarihinde ilk ve tek kez 2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra uygulandı.





